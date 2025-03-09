Прикамская «дочка» «Газпрома» снизила прибыль на 30%

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» поделилось финансовыми показателями за прошлый год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества снизилась на 30,3% и составила 818,5 млн руб. (годом ранее — 1,1 млрд руб.). Выручка компании при этом достигла 88 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 3% (в 2023-м — 85,4 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обслуживает магистральные газопроводы «Газпрома» на территории Пермского края и Удмуртии общей протяженностью более 10,5 тыс. км. В состав общества входят 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации компании находятся 122 газораспределительные станции. На предприятии работают около 8 тыс. человек. Напомним, через территорию Пермского края проходят 15 магистральных газовых «ниток», через которые газ транспортировался в Европу.