Футболисты «Сибири» одержали крупную победу в Муроме

После второго тура на первое место в зоне «Серебро» Второй лиги вышла новосибирская «Сибирь». В матче 8 марта сибиряки разгромили в Муроме (Владимирская область) одноименный клуб со счетом 5:1.

Гости пропустили первыми на седьмой минуте, но до перерыва «Сибирь» отыгралась после того, как Антон Макурин с близкого расстояния вколотил мяч под перекладину. Во втором тайме преимущество новосибирцев стало очевидным. Сначала вновь отличился Антон Макурин, затем забивали Владимир Махурин ударом из-за пределов штрафной площади, а также Глеб Бахарев и Николай Бояркин.

Второй сибирский клуб «Серебра» — «Иртыш» — в гостях сыграл вничью 0:0 с «Динамо-Владимир».

После второго тура у «Сибири» четыре очка. Столько же еще у четырех команд: «Динамо-Владимир», «Текстильщик» (Иваново), «Авангард» (Курск) и «Динамо» (Киров). «Иртыш» находится на шестом месте с двумя очками.

Валерий Лавский