Замглавы отдела выездных проверок ФНС обвинили во взятке

Следствие предъявило обвинения замглавы отдела выездных проверок Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталию Ивахнику в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Он находится под арестом.

Виталию Ивахнику предъявили обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), следует из материалов дела, на которые обратило внимание ТАСС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы отправил обвиняемого под арест до 16 мая. В постановлении суда сказано, что Виталий Ивахник совершил два преступления против государственной власти, одно из которых относится к особо тяжким.

Виталий Ивахник занимал должность замглавы отдела в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №3. В материалах суда указано, что в органах ФНС он проработал более 10 лет, в том числе три года на руководящей должности.