ЛСП, рок-концерты и «Джаз над Волгой»

В Ярославле в период с 9 по 16 марта выступят ЛСП и коллектив RockCellos, пройдет традиционный фестиваль «Джаз над Волгой», актриса Волковского театра проведет благотворительный вечер, Дмитрий Кравченко прочитает стихи Симонова и Высоцкого, несколько концертов даст театр «Русские балетные сезоны» и состоится выступление комика Павла Дедищева. Главные события - в афише «Ъ-Ярославль».

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Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ ЛСП

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Концерты

9 марта в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт певицы Канцлер Ги (Майя Котовская). Канцлер Ги исполняет музыку из микса классического рока, балладной лирики, арт-фолка и блюза. Стоимость билета – 1-2 тыс. руб.

9 марта в Ярославском музее-заповеднике пройдет вечер, посвященный миру флейтовой музыки. В программе прозвучат произведения в исполнении ансамблей блокфлейт «Музыка ветра», «Православный колокольчик», «Нежная флейта» и «Птицы певчие». Мероприятие пройдет в зале «Классика», вход по билетам на территорию музея.

Вечером 10 марта в филармонии Большой эстрадно-симфонический оркестр под руководством Артема Тетерина исполнит классику в современном звучании. В программе Бах, Моцарт, Шуберт, Россини, Бизе, Хачатурян. Стоимость билетов — 1,6 до 3,7 тыс. руб.

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Фото: RockCellos | РокЧелос, Вконтакте RockCellos

Фото: RockCellos | РокЧелос, Вконтакте

10 марта во Дворце молодежи выступит коллектив из Петербурга RockCellos, который исполняет песни известных рок-групп в жанре виолончельного метала. В программе мировые хиты Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Queen, Marilyn Manson, The Beatles, Michael Jackson и другие. Стоимость билетов — 2,4-3,8 тыс. руб.

С 11 по 17 марта в Ярославской области пройдет традиционный фестиваль «Джаз над Волгой». Главной площадкой с 12 по 16 марта станет концертный зал имени Собинова Ярославской филармонии. В концертах примут участие диксиленд Максима Пиганова, Виктория Каунова и квартет Ильи Морозова, трио Даниэля Адиянца, Jazz Guitar Band Алексея Кузнецова, Анна Королева и ансамбль «Арсенал», трио Игоря Бриля, дуэт Алексея Подымкина и Николая Куликова, New Blood Big Band Сергея Долженкова, а также ярославские коллективы Overdrive Blues Band Сергея Кузнецова, квартет Владимира Переверзева, квартет «Е» Евгения Егорова, квинтет Дмитрия Лосева. Стоимость билетов на концерты варьируется от 300 до 1500 руб. После завершения концертов пройдут ночные jam-session в джазовом центре.

11 марта в Ярославском джазовом центре в рамках фестиваля состоится предпоказ документального телесериала «Джаз 100», а 15 марта пройдет презентация альбома «Намеки» Владимира Переверзева. Вход будет свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль «Барокко»

Фото: Ярославский художественный музей Ансамбль «Барокко»

Фото: Ярославский художественный музей

14 и 15 марта в Ярославском художественном музее (ЯХМ) пройдут концерты камерного ансамбля «Барокко», посвященные памяти народного артиста РСФСР, основателя и бессменного художественного руководителя камерного ансамбля «Барокко» Игоря Попкова. На концертах памяти прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов XVIII–XX веков и знаковые произведения, которые были открыты и аранжированы Игорем Попковым. На Вечере будут присутствовать друзья и коллеги господина Попкова, которые поделятся воспоминаниями о нем. Стоимость билетов — 500-600 руб.

14 и 15 марта в ЯХМ пройдет детская программа ансамбля «Барокко». Программа включает тематическую экскурсию «Путешествие домой» по выставке «Исаак Левитан» и музыкальное занятие. Стоимость билетов — 400 руб.

В «Вознесенском» 15 марта пройдет концерт певца Олега Савченко, более известного под псевдонимом ЛСП. Артист выступит в рамках тура «Бриллианты», названного в честь одной из его песен. Поклонники смогут услышать как старые песни, так и давно ставшие хитами. Стоимость билета – 3,5-4 тыс. руб.

Спектакли и творческие вечера

10 марта в КЗЦ «Миллениум» покажут поучительную комедию «Вредные привычки». В ролях — Екатерина Волкова, Оскар Кучера, Даниил Спиваковский, Сергей Шакуров. Трое мужчин попадают в полицейский участок. Один за курение в неположенном месте, второй — за алкогольное опьянение, третий — за превышение скорости. К ним приходит адвокат, но не для защиты прав. Чем закончится история, можно узнать уже на спектакле. Стоимость билетов — 1,5-5,5 тыс. руб.

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Фото: ГБУК г. Москвы «Московский театр Эстрады» Спектакль «Вредные привычки»

Фото: ГБУК г. Москвы «Московский театр Эстрады»

10 марта в Ярославском областном доме актера актриса Волковского театра Татьяна Коровина проведет благотворительный концерт «ВПЕРВЫЕ» в поддержку благотворительного фонда. Средства с мероприятия будут направлены на реализацию программ долгосрочной реабилитации детей и молодежи с церебральным параличом. Остались билеты за 2 тыс. руб.

Театр «Русские балетные сезоны» даст сразу несколько спектаклей в Ярославле. На сцене «Миллениума» 14 марта будет балетный спектакль «Императрица Екатерина», 15 марта — «Спящая красавица» и «Кармен», 16 марта — «Лебединое озеро». Стоимость билетов — от 200 до 2000 руб.

15 марта в Доме актера состоится спектакль «Довлатов. Соло на чемодане». Это комедия о любви, расставаниях и Родине по прозе Сергея Довлатова. Вместе с героем спектакля зритель проживает абсурдные встречи и ностальгию по потерянной родине. В смешных и трогательных «записках из чемодана» оживают Нью-Йорк 80-х, Ленинград 70-х, Сыктывкар 60-х. Стоимость билетов — 1-1,3 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 16 марта пройдет стендап-выступление комика Павла Дедищева. Организаторы сообщают, что «в его новой программе — еще больше нестандартных шуток, основанных на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни». Стоимость билета – 2,2-4 тыс. руб.

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Лекции и встречи

9 марта в Музее истории города Ярославля на выставке «Бабки-Ежки» пройдет встреча с хозяйкой коллекции образов сказочной колдуньи – Надеждой Галухиной. На встрече Надежда расскажет, с чего началось увлечение Бабой-Ягой, какая фигурка стала первой, какие экземпляры особенно дороги. Стоимость входного билета — 200 руб.

9 марта в Городском выставочном зале им. Николая Нужина пройдет лекция, на которой посетители смогут познакомиться с интересными образцами парфюмерной, косметической и кондитерской упаковки. В финале лекции можно будет протестировать советские духи. С гостями поговорят о традициях празднования 8 Марта, подарках и угощениях. Стоимость билета — 200 руб.

Дмитрий Кравченко вечером 13 марта в концерт-холле «Кино» прочитает стихи, приуроченные ко Дню защитника Отечества и юбилею Победы. Программа называется «Жди меня, и я вернусь...», в нее входят произведения Константина Симонова, Муса Джалиля, Владимира Высоцкого и других. Стоимость билетов — 2,5-3,5 тыс. руб.

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15 марта в Ярославском музее-заповеднике можно продегустировать три сорта китайского чая в рамках встречи с чайным мастером на выставке «Путь на Восток». Гости познакомятся с историей китайского чая, узнают, как менялась культура чаепития на протяжении веков, какие традиции связаны с этим напитком. Будут рассмотрены виды чайной посуды и техники заваривания, которые позволяют раскрыть вкус и аромат чая. Стоимость билетов — 350 руб.

Алла Чижова