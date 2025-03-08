В Верхней Пышме задержали обвиняемого в избиении пристава алиментщика

Следственный отдел по Верхней Пышме предъявил обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) 37-летнему должнику по алиментам, который признал причинение телесных повреждений судебному приставу, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал СУ СКР по Свердловской области Фото: Telegram-канал СУ СКР по Свердловской области

По данным ведомства, мужчина без уважительных причин уклонялся от явки к судебному приставу-исполнителю, после чего к нему выехал судебный пристав для «принудительного привода» должника. «Не желая быть доставленным в отдел для разбирательства, обвиняемый применил в отношении судебного пристава физическое насилие»,— добавили в пресс-службе.

В СКР подчеркнули, что в отношении фигуранта уголовного дела будет избрана мера пресечения. «За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. По уголовному делу продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,— отметили в ведомстве.

Василий Алексеев