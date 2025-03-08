Казанский производитель светодиодной техники Ledel прекратил свое существование

Юридическое лицо казанского производителя светодиодной техники Ledel прекратило существование в результате реорганизации и присоединения к светотехническому заводу ТД «Ферекс», расположенному в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает «Реальное время».

Ledel и ТД «Ферекс» теперь принадлежат федеральной компании IEK Group, которая занимается производством электро- и светотехники. Решение о реорганизации было объявлено прошлым летом. Ledel, созданная братьями Артуром и Артемом Когданиными в 2007 году, специализировалась на выпуске светодиодной техники.

Согласно данным сервиса Rusprofile, выручка ООО «Ледел» за 2024 год составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 52 млн руб., а стоимость — 692 млн руб.

Влас Северин