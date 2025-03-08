УНИКС обыграл «Парму» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 89:71

Баскетбольный клуб УНИКС из Казани одержал победу над пермской командой «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 89:71. Наибольший вклад в победу внес ДеВон Акун-Перселл, набравший 23 очка. В составе «Пармы» лучшим результатом отличился Хэмм Ройс с 19 баллами.

Ранее УНИКС потерпел два поражения подряд в матчах против «Зенита» и ЦСКА, но сохранил третью позицию в турнирной таблице. Следующий матч казанцы проведут 16 марта против «Самары» в 15:00 по московскому времени.

Влас Северин