Матч СКА с магнитогорским «Металлургом» в Петербурге завершился победой хозяев

Хоккейный клуб СКА 8 марта вышел на лед стадиона «СКА Арена» с командой «Металлург Мг» (Магнитогорск). Матч КХЛ завершился со счетом 4:2 в пользу СКА.

Хоккеист петербургской команды Александр Никишин открыл счет на 11-й минуте. После забивали гости — Дмитрий Силантьев на 18-й минуте сравнял счет, а через две минуты обеспечил отрыв в один гол. Первый период завершился со счетом 1:2 в пользу «Металлурга».

Лишь на 33-й минуте СКА удалось догнать оппонента, помог гол Сергея Толчинского во время большинства петербуржцев. В третьем периоде СКА вырвался вперед. Сначала забросил Валентин Зыков, затем все тот же Толчинский сделал дубль. Игра завершилась счетом 4:2 в пользу петербургского хоккейного клуба.

Татьяна Титаева