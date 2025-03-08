«Сибирь» уступила третью игру подряд, проиграв «Ладе» в овертайме

ХК «Сибирь» проиграл «Ладе» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0;0, 1:0).

«Закон хоккея - в овертайме попадаем в штангу, в следующей атаке получаем гол. С нулем тяжело выиграть, хотя было предостаточно возможностей, чтобы забить гол. Психологически ребята переживают этот момент», - прокомментировал итог игры главный тренер новосибирцев Вадим Епачинцев.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице КХЛ в конференции Восток. В следующем матче новосибирская команда встретится 10 марта с «Витязем».

Александра Стрелкова