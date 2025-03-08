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Коммерсантъ FM
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Активы взамен на «заблуждение»

Суд штата Миссури считает, что КНР должна заплатить за пандемию

В США планируют изъять китайские активы на $24 млрд из-за коронавируса. Это размер штрафа, который по решению судьи штата Миссури, КНР должна заплатить за то, что «вводила мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов пандемии. Кроме того, как пишет The New York Times, действия повлекли за собой монополию в сфере производства средств индивидуальной защиты. Как следует из постановления, из-за этого в США не смогли вовремя отреагировать на разгоревшуюся пандемию. Китайский посол заявил, что его правительство не признает судебное решение и назвал его беспрецедентным. Чиновники Миссури собираются обратиться за помощью к администрации президента США Дональда Трампа в выявлении и изъятии этих активов.

И с большой долей вероятности добьются успеха, считает адвокат Андрей Саунин: «Заберут все, что им будет интересно. Будут ориентироваться по тому, насколько они установят китайских бенефициаров. И, соответственно, так изымут имущество. Власти спокойно это могут реализовать, потому как право собственности — именно признаваемое государством право. Поэтому они сами решают, насколько они защищают это право, насколько оно будет независимо.

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Со стороны Китая могут быть такие же симметричные или асимметричные действия по изъятию имущества, скорее всего, и интеллектуальной собственности. Производители смогут получить разрешение от власти производить продукцию, которая раньше защищалась интеллектуальной собственностью предпринимателей из США».

Иск поступил в суд в 2020-м и изначально был отклонен. Опрошенные “Ъ FM” юристы называют итоговое решение суда в Миссури политическим. Подобная практика уже применялась, отмечает руководитель Института корпоративных технологий Сергей Урескул: «Вопрос об установлении причинно-следственной связи между убытками, смертями людей в конкретном штате — такую логическую цепочку установить практически невозможно. Здесь политический контекст, это решение — уже развитие торговых войн.

Причем в США я все чаще и чаще вижу, что всплывают события пятилетней давности. Как будто бы есть материалы дела, есть фактура, и почему-то решения не принимаются быстро. Они длительное время хранятся в папочке и только потом принимаются. Однозначно первый яркий прецедент мы наблюдали в рамках противостояния с Российской Федерацией. Здесь применена подобная технология. Выявляется перечень активов, которые принадлежат стране, принимается судебное решение и в рамках реализации судебного решения взыскание осуществляется на это имущество».

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Торговую войну с Китаем Дональд Трамп начал в феврале, когда ввел 10-процентные пошлины на весь импорт из КНР. Власти Пекина в ответ ограничили американские поставки нефти, угля, газа и автомобилей.

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