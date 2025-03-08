Активы взамен на «заблуждение»

В США планируют изъять китайские активы на $24 млрд из-за коронавируса. Это размер штрафа, который по решению судьи штата Миссури, КНР должна заплатить за то, что «вводила мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов пандемии. Кроме того, как пишет The New York Times, действия повлекли за собой монополию в сфере производства средств индивидуальной защиты. Как следует из постановления, из-за этого в США не смогли вовремя отреагировать на разгоревшуюся пандемию. Китайский посол заявил, что его правительство не признает судебное решение и назвал его беспрецедентным. Чиновники Миссури собираются обратиться за помощью к администрации президента США Дональда Трампа в выявлении и изъятии этих активов.

И с большой долей вероятности добьются успеха, считает адвокат Андрей Саунин: «Заберут все, что им будет интересно. Будут ориентироваться по тому, насколько они установят китайских бенефициаров. И, соответственно, так изымут имущество. Власти спокойно это могут реализовать, потому как право собственности — именно признаваемое государством право. Поэтому они сами решают, насколько они защищают это право, насколько оно будет независимо.

Со стороны Китая могут быть такие же симметричные или асимметричные действия по изъятию имущества, скорее всего, и интеллектуальной собственности. Производители смогут получить разрешение от власти производить продукцию, которая раньше защищалась интеллектуальной собственностью предпринимателей из США».

Иск поступил в суд в 2020-м и изначально был отклонен. Опрошенные “Ъ FM” юристы называют итоговое решение суда в Миссури политическим. Подобная практика уже применялась, отмечает руководитель Института корпоративных технологий Сергей Урескул: «Вопрос об установлении причинно-следственной связи между убытками, смертями людей в конкретном штате — такую логическую цепочку установить практически невозможно. Здесь политический контекст, это решение — уже развитие торговых войн.

Причем в США я все чаще и чаще вижу, что всплывают события пятилетней давности. Как будто бы есть материалы дела, есть фактура, и почему-то решения не принимаются быстро. Они длительное время хранятся в папочке и только потом принимаются. Однозначно первый яркий прецедент мы наблюдали в рамках противостояния с Российской Федерацией. Здесь применена подобная технология. Выявляется перечень активов, которые принадлежат стране, принимается судебное решение и в рамках реализации судебного решения взыскание осуществляется на это имущество».

Торговую войну с Китаем Дональд Трамп начал в феврале, когда ввел 10-процентные пошлины на весь импорт из КНР. Власти Пекина в ответ ограничили американские поставки нефти, угля, газа и автомобилей.

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