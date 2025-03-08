Ростовская филармония получила грант Минкульта к 90-летию симфонического оркестра

Ростовская филармония получила грант в размере 12,5 млн руб. на реализацию культурного проекта «Большой оркестр – большая история», приуроченного к 90-летию Ростовского академического симфонического оркестра. Об этом сообщается в Telegram-канале донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Согласно сообщению, в рамках проекта будут организованы концерты оркестра, в ходе которых он исполнит знаковые для его истории произведения, а также будут представлены музыкальные программы, посвященные важным датам и событиям.

Выделенный на эти цели грант был получен по результатам отбора, который проводился Минкультом РФ среди некоммерческих организаций в целях поддержки музыкальных коллективов.

Сергей Иванов