В Волгоградской области 98 сирот справили новоселье

В Волгоградской области дети-сироты получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

С начала текущего года новоселье справили 98 человек. Речь идет и о 43 жителях Среднеахтубинского, Иловлинского, Камышинского, Городищенского, Суровикинского и Еланского районов.

Получателями сертификатов на покупку готового благоустроенного жилья стали 55 сирот. Приобретение жилых помещений к настоящему времени оплачено. Ключи еще от 102 квартир сироты получат до конца этого года.

Павел Фролов