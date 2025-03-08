Прокуратура начала проверку после столкновения фуры с тепловозом в Березовском

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения Renault с тепловозом АО «Уралпромжелдортранс» на нерегулируемом железнодорожном переезде возле промышленной базы по ул. Уральская в Березовском, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В результате аварии пострадал составитель поезда, который находился на сцепке тепловоза. Работник был оперативно доставлен в реанимационное отделение Березовской ЦГБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— отметили в прокуратуре.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, водитель Renault врезался в тепловоз из-за забора, который граничит с путями. «Представители МВД ведут расследование, по его итогам будет принято обоснованное процессуальное решение»,— подчеркнул полковник Горелых.

Василий Алексеев