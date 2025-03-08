Пожар на улице Чехова стал причиной госпитализации петербурженки

Возгорание произошло 8 марта в четырехкомнатной квартире дома 7 по улице Чехова. В результате происшествия в больницу попала местная жительница, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожарные получили тревожный вызов в 15:26. В квартире в Центральном районе горела кухня. Площадь возгорания составила два кв. метра.

За полчаса пламя потушили. По этому адресу работали 15 спасателей. Пострадавшую госпитализировали.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербурженка попала в больницу после квартирного пожара на Маршала Блюхера.

Татьяна Титаева