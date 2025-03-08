В Эрмитаже открылась выставка с концертными нарядами Эдиты Пьехи

В Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня» 8 марта открылась выставка «"А жизнь продолжается…". Произведения выдающихся российских модельеров. Дар Эдиты Станиславовны Пьехи». Народная артистка СССР передала в дар музею 26 костюмов.

В состав экспозиции вошли наряды из коллекции концертных и повседневных платьев. Госпожа Пьеха прославилась исключительным вкусом, элегантным гардеробом и поистине роскошными сценическими нарядами.

Одним из дизайнеров, создавших для артистки костюмы, был Вячеслав Зайцев. На выставке представлено восемь ансамблей, придуманных мэтром. Также для нее шили также Татьяна Парфенова, Ирина Танцурина, Нонна Меликова. Выставка будет работать до 20 апреля 2025 года.

С афишей мероприятий на эти выходные и следующую неделю можно ознакомиться в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева