Концерт Владимира Преснякова, шоу Ильи Авербуха и NILETTO в ДС «Юбилейный»

Ожидание весны и тепла всегда вдохновляет, но еще более приятным оно станет в окружении хорошей музыки, красивых картин, самобытных артистов и смелых театральных постановок. Эта неделя богата событиями, которые порадуют ценителей самого разного досуга. Концерт Владимира Преснякова, шоу Ильи Авербуха, NILETTO, Сосо Павлиашвили, а также выступление Владимира Спивакова и Дениса Мацуева в Петербургской филармонии — выбирайте, чье творчество вам ближе и отправляйтесь за положительными эмоциями навстречу весне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Владимир Пресняков

Фото: клуб «Космонавт» Певец Владимир Пресняков

Фото: клуб «Космонавт»

В пятницу, 7 марта Владимир Пресняков даст в Петербурге праздничный концерт. Легенда российской сцены, обладатель неповторимого голоса и один из последних романтиков страны выступит в клубе «Космонавт». Владимир Пресняков исполнит и свои самые знаковые хиты, и новые композиции. Этот концерт — словно путешествие сквозь время. Хиты, которые стали символами целой эпохи, прозвучат в новых аранжировках: энергично, современно, с тем самым искренним настроением, которое всегда дарит Владимир Пресняков. Неподражаемый голос и уникальный стиль, любимые песни, ставшие визитной карточкой артиста, живой звук и мощные аранжировки — все это вы сможете прочувствовать 7 марта на концерте в клубе «Космонавт».

Театр музыкальной комедии к 8 Марта подарит международный гала-концерт «Волшебная музыка оперетты». В него вошли чарующие мелодии классика этого жанра — Франца Легара. Концерты будут давать с 7 по 9 марта. Они станут подарком прекрасной половине человечества. На сцену выйдут приглашенные артисты главных музыкальных сцен Белоруссии и Узбекистана, ведущие солисты труппы, артисты балета и оркестра театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «Моя Мишель Таня Ткачук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Солистка группы «Моя Мишель Таня Ткачук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Группа «Моя Мишель» 8 марта выступит с концертом в клубе А2. Каждое выступление группы — яркое, смелое, стильное и запредельно красивое. При этом солистка Таня Ткачук как никто умеет подарить слушателям море нежности, любви и счастья через свои песни. В А2 поклонников коллектива ждут любимые песни, море любви, тепла и романтики.

В исполнении Российского ансамбля старинной музыки под управлением Владимира Шуляковского 8 марта в Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа прозвучат «8 шедевров И. С. Баха». В этот вечер музыканты исполнят знаменитые произведения композитора: «Шутка», «Ария» из оркестровой сюиты ре мажор, арии из кантат, которые уже давно составили золотой фонд мировой классической музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Владимир Кузьмин

Фото: клуб А2 Певец Владимир Кузьмин

Фото: клуб А2

Один из самых ярких и талантливых представителей российского музыкального бомонда Владимир Кузьмин 9 марта выступит в клубе А2. На счету артиста невероятное количество альбомов, как сольных, так и в составе группы «Динамик». Его песни отличаются самобытностью, уникальностью, эмоциональностью. Вместе с группой Владимир Кузьмин исполнит свои самые известные хиты. Среди них «Эй, красотка!», «Сибирские морозы», «Симона», «Сказка в моей жизни» и многие другие. Зрителей ждет невероятная атмосфера праздничного концерта, которой наполнено каждое выступление артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На теплый и душевный весенний концерт жителей и гостей Петербурга приглашают «Сурганова и Оркестр». Отметить самый весенний праздник — Международный женский день — вы сможете 9 марта на сцене клуба «Космонавт». За 21 год группа создала свой уникальный стиль, узнаваемый с первых нот: переплетение фолка, рок-н-ролла, шансона (в хорошем смысле этого слова) и других жанров. На праздничном концерте прозвучат любимые хиты в классическом исполнении и новых аранжировках, а также новые песни. Как обещают организаторы, это будет теплый весенний вечер проникновенной лирики, зажигательных ритмов и искренних эмоций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша для концерта-мистерии «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа

Фото: симфонический оркестр «Impulse orchestra» Афиша для концерта-мистерии «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа

Фото: симфонический оркестр «Impulse orchestra»

Концерт-мистерия «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа будет исполнен 9 марта в Эрмитаже. Автор в 1936 году на основе более 250 стихотворений бродячих поэтов, беглых монахов и студентов создал одноименную сценическую кантату. Она, в свою очередь, стала одним из самых загадочных и мистических хоровых музыкальных произведений ХХ века. Яркое и разноплановое по форме музыкальное сочинение несет в себе глубокие философские смыслы и дает широкий простор для смелых интерпретаций. Кантата состоит из пролога и трех частей, каждая из которых содержит несколько отдельных музыкальных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Шоу режиссера-постановщика Ильи Авербуха продолжит череду праздничных мероприятий. В Ледовом дворце 9 марта покажут гала-концерт, который также приурочен ко дню рождения тренера по фигурному катанию Алексея Мишина. В рамках праздничной программы на лед выйдут знаменитые фигуристы, чемпионы разных поколений — как ученики самого Алексея Мишина, так и воспитанники других выдающихся тренеров. Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Медведева, Марк Кондратюк и другие фигуристы подарят зрителям незабываемые эмоции и профессионально исполненные номера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Марк Шагал. La Bible»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Марк Шагал. La Bible»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новую неделю с понедельника, 10 марта можно будет начать с искусства, вдохновленного библейскими мотивами. В культурном квартале «Брусницын» до 27 июля будет работать выставка работ Марка Шагала La Bible. В нее вошли 84 произведения, иллюстрирующие события Ветхого Завета. Картины сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит узнать много нового о творчестве Марка Шагала и о его восприятии Священного Писания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Niletto

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Певец Niletto

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

В ДС «Юбилейный» в конце недели даст большой концерт NILETTO. Выступление артиста станет уникальным событием для поклонников, ведь он приготовил что-то совершенно особенное. Сцена в 360 градусов позволит каждому зрителю ощутить максимальную близость к происходящему. Гостей ожидает два часа энергии, драйва, невероятной харизмы и лучших песен исполнителя, а также новые композиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Виктор Королев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Певец Виктор Королев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Во вторник, 11 марта, в БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте состоится юбилейный концерт известного русского шансонье Виктора Королева «30 лет на сцене. Золотые хиты». На вечере прозвучат самые известные песни артиста: «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Не стану ждать на берегу» и многие другие шлягеры, которые уже много лет дарят радость поклонникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скрипач Владимир Спиваков и пианист Денис Мацуев

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Скрипач Владимир Спиваков и пианист Денис Мацуев

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

12 марта на сцене Большого зала Петербургской филармонии состоится исторический концерт: Владимир Спиваков и Денис Мацуев выйдут на сцену не в амплуа «дирижер и солист», а как партнеры по камерному ансамблю. Выступления Владимира Спивакова как солиста возобновились в 2024 году в связи с его юбилеем. «Не скрою, что я был причастен к возвращению на сцену маэстро как скрипача, потому что он не играл сольные концерты лет восемь и последний концерт был со мной,— рассказывает Денис Мацуев.— Спиваков — величайший, абсолютно гениальный скрипач нашего времени. Таких примеров в мировом исполнительском искусстве еще не было, чтобы в 80 лет играть настолько технически и эмоционально сложную программу: Третья соната Брамса и Соната Франка. Открою небольшой секрет: будет огромное количество бисов, которые мы подобрали специально для петербургской публики, и каждому бису будет предшествовать комментарий маэстро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Сосо Павлиашвили

Фото: архив Сосо Павлиашвили Певец Сосо Павлиашвили

Фото: архив Сосо Павлиашвили

13 марта Сосо Павлиашвили даст сольный концерт в БКЗ «Октябрьский». Он станет кульминацией юбилейного тура певца. Летом легенде шансона (именно такое звание присвоили Сосо в 2024 году) исполнилось 60 лет. Его гастрольный тур приурочен к круглой дате и носит название «Я тебя люблю» в честь одной из самых известных его композиций. А концерт в Петербурге, посвященный еще и весне, любви, женщинам, матерям, можно было бы назвать так же, как и другую популярную песню Сосо Павлиашвили — «Ждет тебя грузин». Он будет ждать в БКЗ «Октябрьский» 13 марта. А вместе с ним публику ждут сочный баритон и обаятельный акцент Сосо, его юмор и сентиментальность, его профессиональные музыканты, ритмы на стыке фолка, рок-н-ролла, попа, шансона и джаза, и чувство особенной душевной, почти семейной близости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

«Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко 13 марта представит на сцене Эрмитажного театра балет «Лебединое озеро» в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. В постановке легендарного балета Чайковского — хореография М. Петипа и Л. Иванова, либретто В. Бегичева и В. Гельцера. Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова считается эталонной, но в настоящее время успешно существуют постановки и в авторских интерпретациях. Постановка театра «Санкт-Петербургский балет» — камерная версия классического балета, мастерски вписанная в небольшое пространство сцены Эрмитажного театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт органной музыки в Планетарии № 1

Фото: Планетарий № 1 Концерт органной музыки в Планетарии № 1

Фото: Планетарий № 1

В Планетарии № 1 в четверг, 13 марта, прозвучит орган в исполнении виртуозов музыкального искусства. Как отмечают организаторы, когда люди слышат этот инструмент впервые, то находят его звучание по-настоящему «космическим». Amadeus Concerts совместили эту ассоциацию с атмосферой планетария и получили концерт, который способен перенести гостей вечера в состояние невесомости. Специально подобранные программы познакомят с классическими шедеврами и усилят впечатление от знакомства с органной музыкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балтийский симфонический оркестр

Фото: Балтийский симфонический оркестр Балтийский симфонический оркестр

Фото: Балтийский симфонический оркестр

Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра состоится 14 марта в концертном зале «Колизей-арена». Программа этого вечера будет состоять из известных мелодий к фильмам «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь» и саундтреков из «Игры престолов», «Крестного отца», «Гарри Поттера» и многих других отечественных и зарубежных кинофильмов. Одно из приоритетных направлений творчества оркестра — исполнение шедевров мировой оперно-симфонической музыки, визитной карточкой коллектива является творческая раскрепощенность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Юля Паршута

Фото: архив Юли Паршуты Певица Юля Паршута

Фото: архив Юли Паршуты

Вечер 14 марта можно провести на большом сольном концерте Юли Паршуты в клубе «Космонавт». Яркий, узнаваемый стиль Юли — инди-поп/рок с глубокими текстами, которые влюбляют в себя с первого аккорда. 14 марта поклонников ждет вечер погружения в атмосферу любви, чувственности и влекущего за собой, удивительного голоса Юли Паршуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артисты балета Ксения Рыжкова и Джона Кук

Фото: БКЗ «Октябрьский» Артисты балета Ксения Рыжкова и Джона Кук

Фото: БКЗ «Октябрьский»

В пятницу 14 марта можно посетить уникальный гала-концерт звезд балета главных театров двух столиц — «Истории любви» на сцене БКЗ «Октябрьский». В гала-концерте примут участие Евгения Образцова, Семен Чудин, Мария Абашова, Надежда Батоева, Филипп Степин, Оксана Кардаш, Ксения Рыжкова, Джона Кук, Дмитрий Соболевский, Артур Мкртчян и Валерия Муханова. Это мероприятие — истории любви, рассказанные в движении танца под волшебную музыку, передающую самые важные чувства и эмоции лучше любых слов. Все номера объединены общей идеей: историями любви — нежной или чувственно-страстной, несчастной или бесконечно счастливой, мимолетной или проносимой через десятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Бах vs Гендель»

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Бах vs Гендель»

Фото: Amadeus Concerts

«Бах vs Гендель» от Amadeus Concerts — концерт в рамках фестиваля барочных композиторов эпохи Просвещения — можно будет посетить 15 марта. Мероприятие будет проходить в Петрикирхе. Как отмечают организаторы, «Бах и Гендель» — это событие, которое запланировано как единственный показ и дает шанс гостям, образно выражаясь, взойти сразу на две вершины музыкальной мысли. Кто бы ни взялся составлять рейтинг величайших композиторов в истории, два этих имени однозначно будут в десятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист России Фарух Рузиматов

Фото: «Санкт-Петербургский Театра Балета им. П.И.Чайковского» Народный артист России Фарух Рузиматов

Фото: «Санкт-Петербургский Театра Балета им. П.И.Чайковского»

16 марта в Эрмитажном театре — балет «Ромео и Джульетта». В спектакле принимает участие народный артист России Фарух Рузиматов. Основная идея Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского при создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Чайковского с самым лирическим из сочинений Шекспира. Для этого были использованы музыкальные части из величайших произведений Чайковского, такие как Симфония № 6, Сюита № 3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и, конечно же, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Подготовила Дарья Астанина