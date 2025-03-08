Оперштаб Кубани: в ребцентрах остается 179 птиц после разлива мазута

По состоянию на 7 марта на реабилитации в специализированных центрах Краснодарского и Ставропольского краев остается 179 птиц. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Спасенных пернатых выхаживают в двух центрах. В селе Витязево на ул. Жемчужной продолжают лечение 111 особей из 187 доставленных. Всего специалисты уже выпустили в природу восемь птиц.

В центр «Пеликан» Ставропольского края ранее поступили 1 тыс. пострадавших птицы, из которых сейчас там находятся 68 особей.

Птицы пострадали в результате загрязнения побережья Кубани нефтепродуктами. На пляжах региона обнаружили фрагменты мазута после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года.

Нурий Бзасежев