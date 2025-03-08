Концерн «Калашников» представил «женскую» модель мотоцикла ИЖ-49

Концерн «Калашников» показал коллекционную версию мотоцикла ИЖ-49, выполненную в розовом цвете и предназначенную для женщин-райдеров. Как сообщает пресс-служба концерна, мотоцикл развивает скорость до 155 км/ч и может быть оснащен практичными аксессуарами — сумочками, багажниками и другими съемными элементами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

Первый мотопробег «женской» модели ИЖ-49 с бензиновым двигателем объемом 250 куб. см прошел во время празднования 8 марта. Разрабатывается электрическая версия мощностью 4 кВт.