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Власти Ростова акционировали муниципальную похоронную контору

МУП Специализированных коммунальных услуг Ростова ликвидировано как юрлицо с 15 января, с этой же даты работает АО Специализированных коммунальных услуг Ростова. Информация об этом есть в специализированном сервисе Rusprofile.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Генеральным директором АО с уставным капиталом 11 млн 339,7 тыс. руб. является Денис Осыка, ранее он же был руководителем МУП. Администрация Ростова осталась владельцем обновленного предприятия, которое занималось организацией похорон за счет муниципалитета и эксплуатировало городской крематорий.

Сергей Иванов

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