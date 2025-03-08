Власти Ростова акционировали муниципальную похоронную контору

МУП Специализированных коммунальных услуг Ростова ликвидировано как юрлицо с 15 января, с этой же даты работает АО Специализированных коммунальных услуг Ростова. Информация об этом есть в специализированном сервисе Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Генеральным директором АО с уставным капиталом 11 млн 339,7 тыс. руб. является Денис Осыка, ранее он же был руководителем МУП. Администрация Ростова осталась владельцем обновленного предприятия, которое занималось организацией похорон за счет муниципалитета и эксплуатировало городской крематорий.

Сергей Иванов