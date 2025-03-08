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Чувашия направит на всероссийский отбор 92 проекта благоустройства территорий села

Чувашская Республика направит на всероссийский конкурсный отбор 92 проекта благоустройства сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

Наибольшее количество заявок направили Красночетайский округ с 31 проектом и Чебоксарский округ с 17 проектами. Цивильский округ направил 8 инициатив, Урмарский, Ядринский и Мариинско-Посадский округа — по 6, а Батыревский и Ибресинский округа — по 3 проекта.

В предложенных проектах — обустройство уличного освещения, тротуаров, детских площадок, парковочных пространств, благоустройство территорий социальных учреждений и памятников, создание велосипедных дорожек. Все 92 заявки допущены до федерального отбора.

«Заявочная кампания показала, администрации каких округов готовы работать вместе с жителями и на их благо, а какие стоят в стороне. Так нельзя, нужно подтягиваться», — отметил и. о. премьер-министра, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Документы будут направлены в Министерство сельского хозяйства России для оценки общероссийской комиссией. Итоги конкурса станут известны ориентировочно в ноябре 2025 года.

Влас Северин

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