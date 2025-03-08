В КЧР осудили наркодилеров из местной ОПГ

Черкесский городской суд вынес приговор 8 участникам преступного сообщества, обвиняемых в незаконном сбыте сильнодействующих веществ и участии в ОПГ. Двое из них признаны виновными в использовании поддельных паспортов, сообщает пресс-служба судов КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

«С 2020 по 2022 год участники сообщества занимались незаконным оборотом сильнодействующих веществ в Москве, Пензе, Ростове-на-Дону и регионах Ставрополья, Красноярска, а также Карачаево-Черкесии. Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами»,— следует из материалов дела.

Приговором суда участники сообщества признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 7 лет 2 месяцев до 10 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима. Также им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Николай Аксенов