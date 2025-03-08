Две семьи из горевшего дома на ул. Обороны в Ростове получат временное жилье

Исполняющий обязанности главы Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил департаменту ЖКХ и администрации Ленинского района предоставить временное жилье в маневренном фонде двум семьям, пострадавшим от пожара, который случился вчера на ул. Обороны,81. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пострадавшие смогут жить во временном жилье до восстановления их квартир до пригодного к использованию состояния.

Как сообщал «Ъ-Ростов», вчера днем на ул. Обороны загорелся так называемый доходный дом Савушкина постройки начала ХХ века.

Сергей Иванов