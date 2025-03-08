130 студентов УдГАУ эвакуировали из общежития в Ижевске из-за пожара
130 человек эвакуировали из общежития Удмуртского аграрного университета на ул. Кирова в Ижевске из-за загоревшегося холодильника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Автоматическая пожарная сигнализация сработала около 06:00.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Вахтер поднялась на второй этаж и заметила дым, идущий из-под двери одной из комнат. Она вызвала пожарную охрану, а студенты начали эвакуацию. Один из жильцов, опасаясь за возможное наличие людей в горящей комнате, выломал дверь и совместно с товарищем потушил горящий холодильник. Студентки, которые проживали в этой комнате, уехали на праздники домой.
Пожар был ликвидирован на площади 4 кв. м. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в холодильнике.