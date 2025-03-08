Женщины из бизнеса и топ-менеджмента заплатили налогов 38,2 млрд рублей

Почти половина субъектов малого и среднего бизнеса в регионе зарегистрирована на женщин, сообщает телеграм-канал руководителя УФНС по Пермскому краю Натальи Гуровой. Средний возраст владелицы бизнеса — 43 года. Наиболее популярные сферы их деятельности связаны с производством кондитерских изделий, сделок с недвижимостью и предоставлением различных услуг. Женщины-предприниматели обеспечивают работой почти 40 тыс. человек, за 2024 год они заплатили в бюджет более 8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также женщины возглавляют в Прикамье более 9 тыс. организаций. Их деятельность, чаще всего, связана с торговлей, оказанием услуг и научно-исследовательской деятельностью. Средний возраст женщин топ-менеджеров — 47 лет. За прошлый год организации, которые они возглавляют, выплатили более 30 млрд руб.

Более 100 тыс. женщин в Пермском крае зарегистрированы в качестве самозанятых. Как правило, они заняты торговлей продукцией собственного производства, работают в сфере красоты, оказывают услуги репетиторства. Их возраст составляет 36 лет, женщины -самозанятые за прошлый год заплатили налогов более 270 млн руб.