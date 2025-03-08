Турпоток в Пермском крае за прошлый год вырос на 23%

За 2024 год турпоток в Пермском крае вырос на 23% или составил 1, 5 млн человек, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на данные краевого Минтуризма. Итоговые цифры несколько меньше, чем за 9 месяцев 2024 года – тогда ведомство отчитывалось о росте потока на 25, 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2025 году Минтуризма ожидает приток туристов в регион на уровне 1,4 млн поездок. В ведомстве полагают, что он будет больше за счет введения в строй новых отелей, в результате которых номерной фонд уровня 4-5 звезд в Перми вырастет на 342 номера.

Точками притяжения туристов в 2025 году станут 100-летие Коми-Пермяцкого округа, Дягилевский фестиваль, а также мероприятия, реализуемые в рамках статуса «Пермь — молодежная столица России».