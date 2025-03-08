Гандболистки «Лады» сыграют с «Ростов-Доном» в полуфинале Кубка России

В Москве прошла жеребьевка «Финала четырех» Кубка России по гандболу среди женских команд, по результатам которой в розыгрыше турнира определились составы полуфинальных пар. Тольяттинская «Лада» сыграет с «Ростов-Доном». В другой полуфинальной паре новороссийская «Черноморочка» сразится с «Астраханочкой».

«Финала четырех» пройдет 19-20 апреля в Астрахани. «Лада» единственный раз побеждала в Кубке России в 2006 году, при этом шесть раз выходила в финал турнира.

Андрей Сазонов