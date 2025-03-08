Сразу в двух районах Дона силы ПВО отразили атаку беспилотников

В ночь на 8 марта военные отразили в Ростовской области очередную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», – написал, в частности, временно исполняющий обязанности губернатора Дона.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

До этого атака вражеских беспилотников на Ростовскую область была 7 марта вечером. По информации Минобороны РФ, в период с 20.15 до 22.45 в донском регионе дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА. Всего же в этот временной промежуток военные отразили атаку 43 украинских беспилотных летательных аппаратов. Так, 21 БПЛА был сбит над территорией Краснодарского края, девять БПЛА уничтожены над Брянской областью, шесть – над акваторией Азовского моря, два – над Белгородской областью и один – над Курской.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону действует режим повышенной готовности, приняты меры по своевременному оповещению граждан о воздушном нападении на регион.

Владимир Андреев