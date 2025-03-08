В Сербии избили министра культуры

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о нападении на министра культуры страны Никола Селаковича. По информации издания Blic, у него сломан нос. Министра избили на фоне массовых протестов.

«Хочу призвать вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить. Напали вечером и на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет»,— сказал Александр Вучич в видео, которое опубликовано в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр юстиции Майя Попович ранее говорила, что Николу Селаковича избили на улице в Белграде. По ее словам, нападение стало следствием «атмосферы линчевания и насилия, которую проводят оппозиционные политики».

Как пишет Blic, министра культуры со сломанным носом отправили на обследовании. Он остается в Центре неотложной помощи.

Нападение на Николу Селаковича в день очередных акций протеста, которые проходят по всей Сербии более четырех месяцев. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября, в результате чего погибли 15 человек. Протестующие выдвинули требования властям страны, среди которых открытое расследование трагедии и публикация всех документов, связанных с реконструкцией вокзала в 2024 году.

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