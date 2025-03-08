Финал автогонок Drift Zima, концерт «В джазовом настроении» и выставка «Там почтовые ящики полны»

Где выступит с моноспектаклем заслуженный артист России Даниил Спиваковский, когда откроется выставка «Солнце, тени и гармония» о жизни Таиланда и что ждать от перформанса «О чем любят женщины». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

8 марта (суббота)

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В Малом зале Дома ученых СО РАН заслуженный артист России Даниил Спиваковский выступит с моноспектаклем «Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет» по мотивам рассказов Михаила Зощенко. В основу представления легли известные сатирические произведения классика: «Актер», «Рассказ о корыстной молочнице», «Рассказ о безграмотной женщине», «Мелкий случай из личной жизни», «Лимонад». Начало в 14:00.

В выставочном пространстве «Белая галерея» можно посетить выставку новосибирской художницы Евгении Шадриной-Шестаковой — «Стакан маршмеллоу и бумажное платье». В своей живописи она раскрывает идеи женского начала и рефлексирует на эту тему. Начало в 12:00.

9 марта (воскресенье)

Еще одно мероприятие в «Белой галерее» — перформанс «О чем любят женщины» интерактивного психологического театра Locus Solis. Гостей ждет захватывающее и глубоко эмоциональное погружение в мир женской души. Зрителям предложат рассказать истории, которые сразу же будут воплощены на сцене труппой актеров. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:00).

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В этот же день пройдет финальный этап гонок Drift Zima. На мотодроме «Росто» участники соревнований устроят дрифт заезды, чтобы определить победителя. Вот уже более 10 лет каждую зиму гонщики за рулем ВАЗов борются за призовые места. Начало в 12:00.

10 марта (понедельник)

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В кинотеатре «Победа» пройдет спецпоказ ирландской драмы «Мелочи жизни». В основе сюжета история о «прачечных Магдалины» — учреждениях, существовавших с конца XVIII века до конца XX века при монастырях, в которые определяли «падших» женщин. 1985 год. За несколько недель до Рождества торговец углем Билл Ферлонг доставляет заказ в местный монастырь, где становится свидетелем шокирующей истории. Главный герой узнает, что на самом дела стоит за «прачечными Магдалины». Начало в 19:00.

11 марта (вторник)

В государственном концертном зале им. Каца пройдет творческая встреча с композитором Михаилом Броннером, автором более 400 произведений. Среди них оперы — «Вредные советы» на стихи Григория Остера (2020), «Гадкий утенок» (2015), «Съедобные сказки» (2013), а также более 70 инструментальных концертов. Начало в 14:00.

12 марта (среда)

В Новосибирской государственной филармонии выступит Биг-бэнд Владимира Толкачева с программой «В джазовом настроении». Музыканты исполнят композиции Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Гленна Миллера, Макса Грегера и других.

13 марта (четверг)

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На сцене Новосибирской государственной филармонии выступит ансамбль «Маркелловы голоса» и ансамбль солистов классической музыки «Новосибирская камерата». Они представят программу «Диодона и Эней, Swnig and Sing». Тридцать лет назад ансамбль «Маркелловы голоса» предложил свою версию оперы Генри Перселла «Дидона и Эней». Тема античного мифа рассказана современным музыкальным языком, благодаря чему возникает новый взгляд на извечную тему любви. Начало в 19:00.

14 марта (пятница)

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В Доме джаза пройдет музыкальная лекция-дегустация «Знаковые духи — XX век». Программа познакомит с историей возникновения великих парфюмов прошлого столетия. В роли лектора выступит коллекционер винтажной парфюмерии Екатерина Швец. В антрактах между дегустациями гости услышат авторские музыкальные произведения в исполнении композитора-импровизатора Владимира Швеца. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

В пространстве «Арт Ель» состоится открытие выставочного проекта «Солнце, тени и гармония» от Юлии Гритчиной, члена Союза дизайнеров России. В своих работах художница рассказывает о колорите Таиланда. Она стремится показать не просто туристическую картину, но глубокую и многогранную атмосферу, в которой сочетаются традиции, духовность и современность. Начало в 12:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка сибирской художницы Екатерины Витвиновой «Там почтовые ящики полные…». Экспозиция представляет три самостоятельных авторских проекта: «СоОтворение», «Со второго взгляда» и «Письма». Всего в экспозиции — около 80 работ, которые автор называет «письмами к зрителю». Автор работает в стиле «наив», одного из направлений примитивизма. Начало в 12:00.

Александра Стрелкова