Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству

Большинство депутатов парламента Греции отклонили вотум недоверия правительству. Обсуждение инициировала оппозиционная партия ПАСОК из-за отсутствия должного расследования железнодорожной катастрофы, которая произошла в 2023 году.

Как передает Kathimerini, из 300 депутатов в голосовании участвовали 293. Вотум недоверия правительству поддержали 136 парламентария, 157 выступили против.

На фоне обсуждения по вынесению вотума недоверию в Греции начались акции протеста. Участники акции бросали бутылки с зажигательными смесями у здания парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и водометы. Родственники жертв железнодорожной катастрофы выступили с поддержкой протестующих.

1 марта 2023 года пассажирский поезд Афины—Салоники столкнулся с грузовым составом в общине Темпи. Погибли 57 человек, еще более 40 были ранены.