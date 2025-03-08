Место женщины

8 марта отмечается Международный женский день. Если изначально он был символом борьбы за эмансипацию и права женщины, то сейчас он больше ассоциируется с признанием достижений девушек и маркетинговыми акциями в магазинах. Однако «Ъ-СПб» собрал истории петербурженок от политики и бизнеса до культуры и благотворительности, которые доказывают, что это праздник связан с большим, чем букет тюльпанов для каждой представительницы прекрасного пола.