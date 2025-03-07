В Краснодаре объявили беспилотную опасность

В Краснодаре вечером в пятницу, 7 марта, объявили беспилотную опасность. Жители получили предупреждение от РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В сообщении говорится о необходимости сохранять спокойствие, быть бдительными и избегать открытых пространств. РСЧС рекомендует найти укрытие в помещении без окон и оставаться там до получения сигнала «Отбой».

Ранее ЕДДС Краснодара объясняла, что подобные сигналы не означают опасность непосредственно в Краснодаре или других населенных пунктах, жители которых получили сообщения. Рассылка может означать, что беспилотники замечены в границах Краснодарского края.

Алина Зорина