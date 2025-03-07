Екатеринбург к юбилею Победы получит в подарок трамвай «Львенок»

Администрация Екатеринбурга получит в подарок от одного из застройщиков трамвай «Львенок», который будет украшен в стилистике юбилея Победы, сообщает приближенный к администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвай «Львенок»

Фото: Администрация Екатеринбурга Трамвай «Львенок»

Фото: Администрация Екатеринбурга

По данным telegram-канала, новый «Львенок» станет подарком городу к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Трамвай планируется запустить по маршруту №16.

Сейчас «Львенок» ходит по маршруту от остановки «Фрезировщиков» в Екатеринбурге до остановки «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме. В конце января новый трамвай запустили по маршруту №15 «Улица 40 лет ВЛКСМ — Вторчермет»).

Движение низкопольного трамвая модели «Львенок» было запущено в Екатеринбурге в 2022 году. Его стоимость составляет около 84 млн руб. Он оснащен USB-разъемами, системой климат-контроля, медиакомплексом и оборудован 40 сиденьями, поэтому может вместить до 161 пассажира.

Напомним, в конце 2024 года на заседании Екатеринбургской городской думы мэр Алексей Орлов заявил, что в 2025 году планируется закупить 50 новых трамваев. По его словам, конкурс на закупку первых 15 трамваев будет объявлен в I квартале 2025 года.

Полина Щуцкая