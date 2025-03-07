В Ростове-на-Дону детям клиентов ВТБ провели урок начинающего инвестора

С учетом прогнозируемого роста российского фондового рынка и увеличением числа частных инвесторов количество участников биржи может кратно возрасти к 2030 году.



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В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил о планах увеличить капитализацию российского фондового рынка в два раза.

«Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП», — заявил Путин.

На тот момент объем российского рынка акций оценивался почти в 62 трлн руб. при ВВП в 171 трлн руб.

Прошлый год в России был объявлен Годом семьи. В связи с этим было принято решение продлить проект родительского (материнского) капитала до 2030 года, продолжилась программа льготной семейной ипотеки, было законодательно закреплено понятие многодетной семьи, приняты другие меры поддержки.

В 2025 году помощь семьям стала еще более адресной. Например, введены повышенные выплаты матерям-героиням — они начали получать наравне с героями труда. Повысились выплаты по беременности и родам матерям-студенткам. У многодетных родителей появилась возможность досрочного выхода на пенсию и т. д.

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Тренд на поддержку семей подхватил и бизнес. Так, Банк ВТБ первым среди крупных кредитных учреждений представил сервис «Семейный банк», в котором клиенты могут объединяться в группы, вместе вести бюджет, получать повышенный кешбэк и другие бонусы. В ВТБ «Семейный банк» рассматривают как стратегическую инициативу, которая помогает гражданам России приобщаться к совместным финансовым целям и долгосрочному планированию.

Банк также регулярно проводит образовательные мероприятия для клиентов с семьями. В Ростове-на-Дону команда VIP-офиса ВТБ организовала для детей действующих и потенциальных клиентов банка обучающий семинар на тему «Основы безопасности начинающего инвестора».

Ведущими семинара выступили директор VIP-офиса Наталия Носова и заместитель директора по инвестиционным продуктам, кандидат экономических наук Артем Хачатрян. На встрече с детьми они рассказали о двух важных навыках — противодействие мошенничеству и основы инвестирования.

Ребята узнали, как стать инвестором, как работает фондовый рынок и сколько процентов доходности он приносит, что такое акции и облигации, а также как можно заработать на дивидендах и купонах. Отдельное внимание уделили рискам и защите от мошенников.

На уроке были ученики частной гимназии «Донского академического развития» (Гимназия «ДАР»). В качестве первого задания им предложили рассчитать доходность вложений, если они начнут накапливать и инвестировать прямо сейчас, на примере исторической доходности российской биржи за последние двадцать лет. Школьники также поучаствовали в игре «Купи акцию и продай выгодно». Победителями стали ученики, которые смогли получить расчетную прибыль 45-48%. Всем участникам семинара за проявленную активность вручили памятные призы. А победители игры получили подарки и грамоты.

«Сотрудники Private Banking ВТБ смогли доступно и интересно объяснить детям сложные финансовые концепции, что, безусловно, расширит их кругозор и поможет в будущем принимать обоснованные финансовые решения. Такие семинары развивают не только грамотность, но и стимулируют интерес к финансовой независимости и планированию. Считаю, что такие проекты играют важную роль в образовании наших детей и их подготовке к самостоятельной жизни», – отметила директор ростовской гимназии академического развития «ДАР» Марина Голубева.

«Подобные мероприятия — это не только инструмент для привлечения целевой аудитории и увеличения доли рынка, а также повышения лояльности действующих клиентов. Сегодняшние школьники — будущие бизнесмены и преемники капитала, это наши будущие клиенты. Мы продолжим расширять возможности «Семейного банка» и доносить до клиентов полезную информацию, в частности, по противодействию мошенничеству», — говорит начальник управления по работе с премиальными клиентами, вице-президент Дмитрий Титов.

«Отличие подхода Private Banking ВТБ заключается в комплексном и персонализированном подходе в обслуживании не только владельцев капитала, но и членов его семьи. Мы понимаем, что благополучие клиента неразрывно связано с благополучием его близких, поэтому искренне стремимся проявлять заботу о тех, кто важен для наших клиентов. Такой подход позволяет нам строить долгосрочные и доверительные отношения, обеспечивая всестороннюю поддержку и решение любых вопросов на самом высоком уровне», — сказал управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.

Банк ВТБ (ПАО)