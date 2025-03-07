Более 150 выпускников волгодонского института НИЯУ МИФИ пополнили коллектив Ростовской АЭС за два года

Подготовка профессиональных кадров для эксплуатации действующих и строящихся атомных энергоблоков - приоритетная задача Росатома.



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В опорном вузе Ростовской атомной станции - Волгодонском инженерно-техническом институте Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»* (ВИТИ НИЯУ МИФИ) - состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и завершившим обучение в магистратуре по программе «Ядерная энергетика и теплофизика». Уже сегодня 20 из них являются работниками Ростовской АЭС.

«Получив диплом ВИТИ НИЯУ МИФИ, вы имеете возможность трудоустроиться на предприятия атомной отрасли, которые находятся в нашем городе. Многие из вас уже сделали этот, безусловно, правильный выбор, ведь предприятия «Росатома» являются передовыми, двигают прогресс вместе с другими отраслями промышленности вперед. Отрадно и принципиально важно, что такие высоко квалифицированные кадры остаются в нашем городе и будут строить здесь будущее нашей страны. Именно от вас зависит, каким оно будет», – отметил, обращаясь к выпускникам, глава Администрации г. Волгодонска Юрий Мариненко.

Десять выпускников специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», получивших в этот день дипломы, уже являются работниками Ростовской АЭС. Большинство приняты в реакторные цеха. Например, Дмитрий Тришечкин работает оператором реакторного отделения. В период обучения был стипендиатом Правительства РФ и концерна «Росэнергоатом». Диплом с отличием он получил из рук заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаила Рябышева.

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«Я - первый атомщик в нашей семье. До поступления в вуз жил и ходил в школу в селе. Получение высокого балла на ЕГЭ позволило мне поступить на престижное направление в нашем институте. Пока учился, занимался научной деятельностью. Несколько раз проходил производственную практику на Ростовской АЭС. Сначала - в цехе тепловой автоматики и измерений, потом - в реакторном цехе первой очереди. Когда предложили работу, согласился не думая. Считаю, что работать в одном из основных цехов крупнейшего энергетического предприятия региона - это почетно», - рассказал Дмитрий Тришечкин.

ВИТИ НИЯУ МИФИ - единственный в Южном федеральном округе профильный вуз, который находится на территории расположения атомной станции, завода по производству оборудования для АЭС и других предприятий, входящих в контур «Росатома». Это даёт институту уникальную возможность поддерживать тесную связь с работодателями, привлекать к учебному процессу специалистов-практиков, обеспечивать студентам места для прохождения практического обучения и возможность вместе с дипломом выдавать приглашения на трудоустройство.

«Сотрудничество ВИТИ НИЯУ МИФИ с Ростовской АЭС не только обогащает учебный процесс, но и создает прочные связи между образовательной и производственной сферами. Студенты получают уникальный опыт, который помогает им адаптироваться к требованиям работодателя и быстрее вливаться в рабочие коллективы после окончания учебы. Институт активно развивает программы повышения квалификации для уже работающих специалистов. Это позволяет им оставаться на переднем крае технологий и методик, что особенно важно для динамично развивающейся атомной отрасли. В ближайшие 20 лет Росатом планирует построить 60 энергоблоков. Поэтому подготовка квалифицированных кадров становится не просто задачей, а стратегической необходимостью в деле обеспечения энергетической безопасности страны», - отметил председатель Ученого совета вуза, заведующий кафедрой «Атомная энергетика», директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

За два последних года более 150 молодых специалистов, окончивших ВИТИ НИЯУ МИФИ, были приняты на Ростовскую атомную станцию. В 2023 году производственную практику на АЭС прошли 430 студентов этого вуза, в 2024 - более 300-сот.