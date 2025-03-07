Власти Ленобласти в 2025 году благоустроят 132 территории

Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мещеряков заявил, что власти региона в 2025 году благоустроят 132 территории, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. Сто из них преобразят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Расширяем список обновляемых пространств за счет областной программы. Постановление о выделении 150 миллионов рублей на шесть объектов подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Работы начнутся уже весной»,— сказал господин Мещеряков.

Согласно программе, власти благоустроят набережную Невы в Дубровке, Парк Спасателей в Гатчине, общественную территорию на улице Белоозерской в Подпорожье, двор на Садовой улице, 22, в Бокситогорске.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сквер имени Эйлера на Васильевском острове благоустроят до конца 2025 года. На состояние зеленой зоны пожаловались местные жители, которые подчеркнули, что элементы благоустройства устарели, а ограждения повреждены.

Андрей Маркелов