Трейдерам хватило кофе

Мировые продажи кофе практически остановились. Трейдеры и обжарщики зерна сократили закупки до минимума из-за беспрецедентного роста цен, сообщает Reuters. По данным агентства, крупный производитель растворимого кофе из Эквадора Elcafe в этом году продал только 30% товара от обычного объема. У покупателей нет денег на закупки из-за сильного подорожания, прокомментировал ситуацию гендиректор компании Ренан Чуэйри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рост стоимости арабики и робусты достиг рекордных значений из-за погодных аномалий в регионах произрастания кофейного дерева, в том числе Бразилии и Вьетнаме. Охлаждение спроса и снижение закупок приведет к снижению цен на зерно, считает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия: «Это очевидная и ожидаемая реакция, которая должна была произойти в ответ на рост цен на кофе, который наблюдался в последний год. Месяц назад на арабику и робусту они достигли таких высот, которых никогда в истории наблюдения не было. Высокая стоимость продукта приводит к снижению потребления, а оно через некоторое время сказывается на объемах закупок.

Это нормальная история, так обычно и работает рынок. Это не значит, что кофе исчез, он есть, его покупают, но реже. Если цены начнут снижаться и придут в адекватное состояние, то мы увидим через какое-то время увеличение потребления».

За последние 12 месяцев стоимость арабики и робусты выросла более чем в два раза. В январе 2025-го оптовые цены на кофе превысили исторический максимум, достигнув уровня в $7,5 за кг, сообщал Bloomberg. На этом фоне спрос на свежеобжаренное зерно упал на треть, говорит владелец кофейного производства «Территория обжарки» Руслан Брялин: «Продажи точно снизились минимум на 30%. Может быть, те, кто держал какой-то свой сегмент Specialty для дорогих сортов, ничего не почувствовали, потому что если человек мог на кофе в месяц потратить 3 тыс. руб., а сейчас ему это будет стоить 4 тыс. руб., то это незначительная разница.

В сентябре мы планировали, что будем обжаривать в этом году порядка пяти контейнеров в месяц. Снижение на 30% влечет за собой, соответственно, снижение почти на полтора контейнера. А средние компании прогнозируют все максимум на три-шесть месяцев. У большинства импортеров есть определенные контракты, как и у обжарщиков. И даже если прямо сегодня биржа в два раза свалится, первые результаты этого мы сможем увидеть только в конце осени».

Некоторые эксперты прогнозируют падение цен на арабику до 30% к концу года. Один из поводов для оптимизма — ожидание высокого урожая кофейных бобов в Бразилии в этом сезоне. Российские кофеманы не готовы отказаться от бодрящего напитка и смирились с высокими ценами, заметил основатель сети Coffee Bau Дмитрий Бауткин: «Кофе подорожал колоссально. Вслед за арабикой выросла в цене и робуста. Они практически сравнялись. Да, стало дороже, да, может быть, перешли на какие-то более дешевые сорта, но снижения спроса нет, это 100%. Раньше мы 1 кг покупали по 800 руб., потом — по 850 руб., теперь платим по 1050 руб. Там же не только из-за плохого урожая цена выросла. Это только один из ключевых факторов».

Трейдеры зерна говорят, что цены на кофе могут снизиться, благодаря расширению предложения. Индия, Уганда, Эфиопия и Бразилия увеличивают площади посадки кофейных деревьев.

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Юлия Савина