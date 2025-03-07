Оперштаб Кубани опроверг информацию о стриптизерах на корпоративе учителей

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что накануне Международного женского дня учителя школы в станице Петровской Славянского района заказали выступление стриптизеров. Фейковая информация ранее распространилась в соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, школы края не проводили праздничные корпоративы. На видео, которое распространилось в соцмедиа, запечатлено мероприятие, которое провели в одном из кафе станицы 28 февраля этого года. Оно было организовано как отдельное шоу.

В оперштабе отметили, что официальные страницы кафе в российских социальных сетях давно не обновлялись. Однако факт проведения мероприятия именно в этом заведении подтверждают недавние публикации подрядчика, который в декабре 2024 года опубликовал фотографии нового дизайна помещений. Один из узнаваемых фрагментов этого дизайна попал на видео, опубликованное в сети.

Алина Зорина