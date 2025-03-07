Футбольные доходы поменяли драйверы

Доходы европейских футбольных клубов продолжают увеличиваться: в позапрошлом сезоне вплотную приблизились к €27 млрд, а вскоре подберутся и к 30-миллиардному рубежу. Причем, как следует из очередного финансового отчета Союза европейских футбольных ассоциаций, основным драйвером роста являются уже не медиаправа, как было несколько лет назад, а спонсорские и коммерческие контракты, а также поступления от реализации билетов. Головная континентальная футбольная структура, правда, признает и наличие проблем, мешающих назвать ситуацию абсолютно благополучной, хотя в ее трактовке они не выглядят слишком большими. Речь, помимо по-прежнему актуальной «поляризации» футбола, идет, например, о скачке зарплат клубного персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объявление о проданных билетах на матч Кубка Англии по футболу, 8 января 2024 года

Фото: Jason Cairnduff / Reuters Объявление о проданных билетах на матч Кубка Англии по футболу, 8 января 2024 года

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал очередной отчет под названием «The European Club Finance and Investment Landscape». Он подробно описывает финансовую ситуацию в клубном континентальном футболе. Правда, речь идет о ситуации не на текущий момент. Документ охватывает 2023 финансовый год, то есть, по сути, позапрошлый сезон. Но UEFA приводит и некоторые прогнозы, связанные с сезоном предыдущим, базирующиеся на предварительных данных, переданных в ее распоряжение рядом клубов.

И президент UEFA Александр Чеферин, и директор департамента по финансовой устойчивости и инвестициям организации Андреа Траверсо интерпретируют результаты исследования как свидетельство по крайней мере относительного «благополучия» отрасли, которую они контролируют. И понятно, какая из многочисленных цифр вдохновила их на такую оценку в первую очередь. €26,8 млрд — столько составили совокупные доходы клубов высших дивизионов европейских чемпионатов за отчетный период. Это новый рекорд. А рост по сравнению с 2022 годом составил €2,9 млрд. При этом полученные UEFA данные заставили его спрогнозировать, что в следующем сезоне доходы покорят отметку €29 млрд.

Вклад в этот процесс вносят все составляющие. Но любопытный момент заключается в том, что их «удельный вес» со временем все-таки довольно заметно изменился.

Отчет UEFA фиксирует, что если в течение целого десятилетия, с 2009 по 2019 год, ключевым драйвером роста являлись телеправа, то на отрезке с 2019 по 2024 год этот статус перешел к коммерческим и спонсорским доходам, а также доходам от реализации билетной программы.

Корректировка в пропорциях очень хорошо видна в отчете. В структуре доходов европейского клубного футбола за 2023 финансовый год первое место с достаточно заметным отрывом занимают как раз спонсорские и коммерческие доходы: на них приходится более трети — €9,6 млрд — от общей суммы. Поступления от телетрансляций составляют €8,5 млрд. Доходы от реализации билетов по-прежнему намного скромнее — €4,3 млрд, зато увеличиваются они колоссальными, такими же, как коммерческие и спонсорские, темпами: по сравнению с 2022 годом — на 30% с лишним. У телеправ увеличение всего 3%.

Исследование, таким образом, подтверждает уже неоднократно высказанные разными экспертами подозрения насчет того, что рынок футбольных телетрансляций, особенно в чемпионатах так называемой большой пятерки — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции, уже практически исчерпал потенциал, в то время как у других сегментов остаются значительные резервы — в виде, допустим, эффективного мерчандайзинга и реконструкции старых стадионов или строительства новых с целью повысить вместимость арен и комфорт для болельщиков. UEFA делает акцент на том, что в наибольшем выигрыше остались как раз клубы, уделявшие внимание инфраструктуре и улучшению условий для своей аудитории: «Тоттенхем», «Ювентус», «Атлетико», ПСЖ, «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити».

Авторы документа, впрочем, признают и существование проблем, портящих в целом привлекательный «финансовый ландшафт».

Одна из них описывается любимым термином Александра Чеферина — «поляризация», иными словами, разрыв в возможностях. Он по-прежнему колоссален.

Так, на «большую пятерку» приходится примерно три четверти — 73,5% — от общих доходов, €19,7 млрд. Даже у пятой в этом смысле среди лиг-лидеров — французской — они зашкаливают за €2 млрд, а ни у кого из преследователей не дотягивают до планки в €1 млрд. Ближайшей, кстати, является Российская премьер-лига (РПЛ) с поступлениями в размере €981 млн. У РПЛ, в отличие от большинства лиг, они в сравнении с 2022 годом чуть-чуть, на 6,6%, снизились. Но этому есть простое объяснение. Затрагиваемый отчетом UEFA сезон — первый полный после того, как на российский футбол обрушились санкции, введенные из-за военной спецоперации на Украине.

Но «поляризация» присутствует и внутри «большой пятерки». С гигантским преимуществом ранг лидера по доходам в ней сохраняет Англия.

Ее поступления практически не уступают испанским и немецким (по €3,6 млрд), вместе взятым. А еще UEFA указывает на зазор в иерархии наиболее доходных клубов. Между восьмым, «Ливерпулем», с его €714 млн и 12-м, «Атлетико», с €408 млн он 300-миллионный.

Вдобавок к этому в отчете содержится еще несколько замечаний. Они касаются, к примеру, «обратной стороны» скачка коммерческих доходов — дороговизны его обеспечения, а также огромного — на 19% — роста зарплат клубного персонала. Однако оговорки выглядят несущественными, учитывая как красивые показатели доходов, так и снижение чистых убытков клубов в 2023 финансовом году с €3,3 млрд до €1,2 млрд.

Алексей Доспехов