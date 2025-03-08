На ремонт автодорог в Татарстане направят 95,7 млн рублей
В Татарстане на ремонт автомобильных дорог планируют направить почти 95,7 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.
Планируется провести ремонт на участках автодорог:
- М-7 «Волга» — Бизяки;
- Елабуга — Лекарево — Большие Армалы;
- Лубяна — Бажениха.
Также рабочие поставят автопавильоны, барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, сделают искусственное освещение и дорожную разметку.
Заказчиком работ выступает «Главтатдортранс». Денежные средства выделят из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Работы должны выполнить до 12 августа 2025 года.