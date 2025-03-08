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На ремонт автодорог в Татарстане направят 95,7 млн рублей

В Татарстане на ремонт автомобильных дорог планируют направить почти 95,7 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Планируется провести ремонт на участках автодорог:

  • М-7 «Волга» — Бизяки;
  • Елабуга — Лекарево — Большие Армалы;
  • Лубяна — Бажениха.

Также рабочие поставят автопавильоны, барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, сделают искусственное освещение и дорожную разметку.

Заказчиком работ выступает «Главтатдортранс». Денежные средства выделят из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Работы должны выполнить до 12 августа 2025 года.

Диана Соловьёва

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