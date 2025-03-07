В РДКБ сообщили об улучшении состояния ребенка после атаки собак в Сочи

Состояние ребенка, пострадавшего после атаки собак крупной породы в Сочи, улучшилось, сознание восстановилось. Врачи отмечают положительную динамику в лечении 9-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня мы можем сказать, что состояние пациента улучшилось. Сознание восстановилось, мальчик дышит самостоятельно и получает энтеральное питание, слышит и понимает слова психолога, который с ним занимается»,— рассказал руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной.

По словам специалиста, ребенку предстоит комплексное лечение, включающее хирургические вмешательства и последующую реабилитацию. Вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь будет оказана бесплатно по программе ОМС.

Происшествие случилось 26 февраля в СНТ «Авиатор» Адлерского района Сочи. Два животных сорвались с привязи и атаковали 9-летнего мальчика, причинив ему множественные укушено-рваные раны лица. Ребенка экстренно госпитализировали в Адлерскую больницу, после чего санитарной авиацией транспортировали в Краснодар, а затем перевезли в Москву.

Мария Удовик