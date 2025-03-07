Количество курьеров в Петербурге за год увеличилось на 27,3%

Среднесписочная численность работников в сферах почтовой связи и курьерской деятельности за 2024 год достигла 14,8 тыс. человек. За год показатель вырос на 27,3%, следует из отчета Петростата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Больше всего работников насчитывается в обрабатывающих производствах. Среднесписочная численность за прошедший год составила 235,5 тыс. человек (+3,8%). В сфере образования трудятся 202,8 тыс. петербуржцев (+1,2%). На третьей строчке ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 187,7 тыс. человек (+2,1%).

За год значительнее изменилась среднесписочная численность сотрудников, работающих в сфере ликвидации загрязнений (-9%), в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-8,1%). Всего насчитывается 1502,2 тыс. занятых петербуржцев, но отчет не учитывает субъекты малого предпринимательства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге женщины чаще мужчин получают приглашения на работу.

Татьяна Титаева