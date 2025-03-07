На Дону число вакансий с требованием знания английского сократилось на 44%

В Ростовской области в январе 2025 года количество размещенных вакансий с требованием знания английского языка снизилось на 44% и составило почти 140 вакансий. Для сравнения: в январе прошлого года количество вакансий со знанием английского языка превысило 240 штук. Об сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Так, в минувшем году количество похожих предложений в регионе составило 2,3 тыс., что на 13% ниже показателя 2023 года — 2,7 тыс. Кроме того, доля вакансий со знанием английского языка в 2024 году находилась на уровне 0,8%, а в 2023 году —1,1%.

Также в 2024 году медианная зарплата специалистов в этой сфере составила почти 70 тыс. руб., что на 22% больше показателей 2023 года — более 57 тыс. руб., а количество откликов на подобные вакансии уменьшилось на 14%. В 2024 году на предложения в этой сфере отозвались 92 тыс. человек, в 2023 году — 107 тыс.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области в январе текущего года спрос на архитекторов и дизайнеров увеличился на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средняя зарплата в этой сфере выросла на 7% и составила 72 тыс. руб.

Снежана Стодольская