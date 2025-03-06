На Дону спрос на архитекторов и дизайнеров увечился на 125%

В Ростовской области в январе текущего года спрос на архитекторов и дизайнеров увеличился на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Ведомости Юг со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито.Работа». Средняя зарплата в этой сфере выросла на 7% и составила 72 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Также в сфере искусства и развлечений наблюдается рост числа вакансий — 76%, а средняя зарплата в этом сегменте увеличилась на 12% до 45 тыс. руб.

Кроме того, на рынке труда наиболее востребованы маркетологи, рекламщики и специалисты по связям с общественностью. Количество вакансий год к году в этой области выросло на 123%, а средняя зарплата — на 5%, достигнув более 49 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области за январь текущего года средняя зарплата водителя такси составила 108 тыс. руб., что на 12% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Снежана Стодольская