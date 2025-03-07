«Кировский конный завод» в августе запустит производство молочных продуктов

Сельхозпредприятие «Кировский конный завод» в Целинском районе планирует построить комплекс по производству кисломолочных продуктов, масла и сыра. Об этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, комплекс может быть запущен уже в августе. Объем инвестиций в проект не уточняется.

По данным «РБК-Ростов», комплекс будет способен перерабатывать 60-65 т молока в сутки.

«Кировский конный завод» занимается различными видами сельскохозяйственной деятельности, в частности, выращиванием зерновых и зернобобовых, элитным семеноводством, производством молока и разведением лошадей для спортивного использования.

Площадь пашни предприятия составляет 18 тыс. 329 га, пастбищ – 1 тыс. 764 га.

Руководит предприятием Владимир Черкезов, который в 2009-2011 годах занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Сергей Иванов