В Красновишерске директору МКУ после смерти женщины предъявлено обвинение

Следственные органы предъявили обвинение директору муниципального казенного учреждения в Красновишерске. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, ей инкриминируется ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Речь идет о руководителе МКУ «Красновишерская управляющая компания» Ирине Шендель. По версии следствия, обвиняемой осуществлялась «ненадлежащая деятельность по обращению с животными без владельцев». Так, директор учреждения вовремя не заключила муниципальный контракт по отлову безнадзорных животных и не организовала деятельность МКУ по проведению указанных мероприятий. Это повлекло за собой бесконтрольное увеличение количества безнадзорных собак, их свободное перемещение по территории города.

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В результате 4 февраля 2025 года в дневное время стая собак, состоящая из не менее девяти особей, напала на пожилую женщину 1949 года рождения. Ей были причинены множественные укушенные раны различной степени тяжести, пострадавшая была госпитализирована, но в итоге скончалась. «Следствием продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщает СУ СКР.