Глава «Синема Парка»: кинотеатр в «Галерее Краснодар» самый популярный в России

Глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Сергей Васясин назвал кинотеатр сети «Каро» в ТРЦ «Галерея Краснодар» самым популярным в России по выручке. Краснодарский кинокомплекс, по словам спикера, ставшего гостем бизнес-завтрака КубА Клуба, конкурирует только со столичным «Авиапарком», где оператором кинотеатра также является «Каро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Васясина, кинокомплекс «Формулы Кино», находящийся в ТЦ Oz Mall на Восточном обходе Краснодара, не может в силу своей удаленности от центра города претендовать на публику, которая ходит в «Галерею». Отсюда, отмечает спикер, и формируемая показная политика кинокомплекса.

Алексей Васясин сообщил, что в 2023 году выручка в индустрии кинопоказов составила 39 млрд руб., было продано 126 млн билетов, в 2024 году — 46 млрд руб. и 127 млн билетов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Синема Парк», зарегистрированное в Москве с уставным капиталом 1,9 млрд руб., показало по итогам 2023 года выручку в 6,6 млрд руб., а чистую прибыль — 1,9 млрд руб. ООО «Каро Продакшн», зарегистрированное в Москве в 2007 году с уставным капиталом 100 тыс. руб., показало выручку за 2023 год в размере 14 млн руб., чистую прибыль — 16 тыс. руб.

«Лучшими фильмами прошлого года в плане выручки стали "Холоп" (3,5 млрд руб.), "Вызов" (2,1 млн руб.). Меня много спрашивают про фильм "Анора". Очень хороший фильм, взявший пять из шести номинаций на "Оскар", несмотря на то что первые 20 минут фильм — просто жесть, их просто нужно перетерпеть. Фильм "Вызов", как мне кажется, недособрал выручку»,— рассказывает господин Васясин.

Также, по его словам, офлайн-кинотеатры не являются конкурентами онлайн-кинотеатров, потому что транслирующие фильмы платформы, как правило, принадлежат крупным телекоммуникационным холдингам и не ставят себе задачи заработка денег, а работают над перетягиванием аудитории.

Дмитрий Михеенко