Инвесторов пригласили на гольф

Старейший гольф-клуб России, который начал работать еще в Советском Союзе, выставлен на продажу. Территорию гольф-клуба «Крылатское» на улице Островной по поручению судебных приставов продает территориальное управление Росимущества, пишут «Ведомости». Актив попал на аукцион в рамках ареста имущества компании «Консорциум», которая задолжала одному из своих кредиторов — фирме «Финактив» — почти 360 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Речь идет о праве аренды участка в 55 га. Продавец рассчитывает выручить за него 2,5 млрд руб., пояснил кандидат юридических наук, партнер компании «Неделько и партнеры» Константин Сичинский: «За эти деньги, которые будут уплачены Росимуществу, переданы судебному приставу, у будущего арендатора всего лишь появится право быть арендатором сроком на 49 лет. Если торги пройдут, эти деньги должны быть переданы Росимуществу, Росимущество удерживает расходы на проведение торгов, передает приставу, тот передает кредитору причитающуюся ему сумму. Могут быть насчитаны проценты за эти годы, которые за десять лет, наверное, удвоят эту сумму. В любом случае какие-то деньги останутся, ну, если это 2,5 млрд руб., то больше 1,5 млрд руб. останется, и, по идее, эти деньги должны уйти собственнику имущества».

В 2022-м году девелопер «Восход», созданный кипрским акционером, заявил о приобретении гольф-клуба «Крылатское». Компания планировала реконструировать объект, построить современный рекреационный кластер с клубным домом, спа, ресторанами. Тогда инвестиции в этот проект оценивались в 10 млрд руб. Но один из наследников бывшего владельца оспорил сделку.

Теперь на гольф-клуб в живописном районе Москвы может быть много претендентов, и финальная стоимость лота существенно превысит стартовую, полагает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев: «Торги должны быть интересными, скорее всего, даже напряженными. Потому что территория уникальная, объект в очень востребованном месте, и любой продукт, который будет там создан, будет востребован. Тем более если это будет объект от хорошего девелопера с именем, с брендом, с архитектурой достойного качества. Неудивительно, что этот объект включается в хозяйственный оборот, потому что таких площадок, можно сказать, практически не осталось.

Тем более мы знаем, что очень редко такие крупные спортивные объекты попадают в хозяйственный оборот. То есть сейчас Москва очень внимательно следит за тем, чтобы такие площадки оставались все-таки в формате спорта. Я думаю, что девелопер найдет возможность сохранить спортивную составляющую, вписать те коммерческие объекты, которые позволят окупить этот проект. Учитывая заявленную стартовую цену порядка 2,5 млрд руб., объект представляется сейчас мегаинтересным».

«Крылатское» был первым в СССР гольф-клубом. 35 лет назад его создал бывший чиновник внешнеэкономического департамента советского Госкомспорта Владимир Жуков. Журнал Forbes сообщал, что он оформил фирму «Консорциум», партнерами которой стали различные югославские и британские компании. Сейчас на этой территории находятся бассейн, теннисные корты, площадка для пляжного волейбола, мини-футбола и зоны для других видов спорт.

Само поле для гольфа включает 18 лунок. Но его качество разочаровывает игроков, говорит вице-президент Федерация рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Мне как гольфисту в том виде, в котором он существует сейчас, честно, клуб не очень интересен. Владелец у него был достаточно пожилой человек со своими представлениями о прекрасном, и дизайн поля, его качество, к сожалению, оставляет сильно желать лучшего. Я несколько раз там был и каждый раз понимал, что играть там не готов. При этом надо понимать, что самое правильное было бы его реконструировать, и это несложная задача сделать из этих 18 лунок девять полноценных, хороших, качественных, интересных и к этому добавить, безусловно, какой-то девелопмент. Это был бы, на мой взгляд, шикарный проект».

На территории комплекса также находятся несколько построек, в том числе здание фитнес-клуба. Их общая площадь 45 тыс. кв. м. Но эти объекты в лот не входят. Торги состоятся 27 марта.

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Светлана Белова