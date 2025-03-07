В центре Ростова горит исторический особняк Савушкина
В Ростове-на-Дону загорелся исторический доходный дом Савушкина по адресу улица Обороны, 81. На месте уже работает несколько спасательных бригад, сообщили в областном главке МЧС.
Улицу Обороны для проезда перекрыли из-за пожара. Временно нельзя проехать на участке между Газетным и Семашко.
Фото: МЧС РФ по Ростовской области
Из-под кровли поднимаются огромные клубы белого дыма, который быстро распространяется по окрестностям из-за сильного ветра. По данным МЧС к ликвидации пожара привлечены 26 сотрудников и 8 единиц техники.
Доходный дом Савушкина был построен в начале XX века, но не признан объектом культурного наследия.