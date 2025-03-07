9% жительниц Казани получали на 8 Марта веники и дверные ручки
На 8 Марта 9% женщин из Казани получали необычные подарки. Среди самых необычных подарков опрошенные называли вазы, лампы, дверные ручки и веники. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.
9% жительниц Казани получали на 8 марта веники и дверные ручки
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Еще 8% были удивлены, получив на 8 Марта домашних питомцев: щенков, котят, крольчат или лягушек.
Ранее сообщалось, что мужчины на 8 Марта планируют потратить на подарки почти 6 тыс. руб.